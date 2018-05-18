В Мурманске грабители отобрали у пожилого мурманчанина деньги

В полицию Мурманска поступило сообщение от 69-летнего мужчины о совершенном в отношении него корыстно-насильственном преступлении. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия и опросили потерпевшего.

Пожилой мужчина рассказал стражам правопорядка, что находился недалеко от своего дома, когда к нему неожиданно подошли двое неизвестных и потребовали денежные средства. Пенсионер отказался, тогда мужчины отобрали у него пакет, в котором находился кошелек, после чего скрылись. Ущерб, причиненный пенсионеру, составил более 1 тысячи рублей.

Потерпевший описал подозреваемых, их приметы были переданы всем наружным нарядам полиции. Спустя непродолжительное время злоумышленники – ранее неоднократно судимые, в том числе за убийство и разбой, жители областного центра 1977 и 1983 годов рождения – были задержаны нарядом ППС и доставлены в отдел полиции.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде 7 лет лишения свободы. Подозреваемые задержаны в порядке ст.91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.