В Мурманске грабители уже «работают» по утрам

Утром на пульт оперативного дежурного Мурманска поступило сообщение об ограблении 37-летнего местного жителя. По словам потерпевшего, только что у дома по ул. Александра Невского у него похитили золотую цепочку стоимостью 10 тысяч рублей.

Как выяснили оперативники в ходе опроса потерпевшего, на него открыто напал неизвестный мужчина. Ювелирное изделие он похитил путем рывка, под угрозой применения насилия. Затем злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Потерпевший смог описать полицейским приметы грабителя. Также сотрудниками полиции были опрошены возможные очевидцы происшествия. Составленная ориентировка с приметами злоумышленника передана патрульным нарядам полиции.

Спустя непродолжительное время подозреваемый – неработающий житель областного центра 1991 года рождения – был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и мошенничество.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – лишение свободы на срок до четырёх лет.