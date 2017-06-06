В Мурманске идёт подготовка ко Дню России

Сегодня в лагере с дневным пребыванием детей на базе школы № 21 прошел день патриотического рисунка. Мероприятие посетил глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов.

– Этот замечательный конкурс рисунка призван привить детям любовь к Родине, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов. – Важно, что в школьных лагерях ребята не только играют, но и развиваются, посещают выставки и музеи, узнают историю своего города и страны.

– На ближайшие дни запланировано множество спортивных, творческих и интеллектуальных мероприятий патриотической направленности, – рассказала начальник отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска Людмила Ананьина. – Кроме того, наши ребята готовятся исполнить гимн России на большом городском празднике, который состоится 12 июня на центральной площади города.

Программа запланированных на этот день мероприятий обширна. В сквере на ул. Ленинградской в 12 часов начнется интерактивная программа и будет организована работа тематических площадок.

В 11 часов на площади Пять Углов стартует народное гулянье «Я люблю Россию!», где будет работать детский городок и ярмарка. На 12 часов назначен старт проекта «Родной двор - родной город» и начало работы музыкальной площадки.

В 15 часов состоится большой гала-концерт с участием артистов города Мурманска, Североморска, Колы. Праздничная концертная программа продолжится вечером в центральном сквере у главного городского фонтана.