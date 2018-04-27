Мурманская область. Арктика27.04.18 12:57
28 апреля в 12.00 в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области (г. Мурманск, ул. Дзержинского, 5) пройдет торжественная церемония принесения Присяги гражданина России иностранными гражданами, после чего иностранные граждане получат паспорта гражданина Российской Федерации.
В Мурманске иностранные граждане впервые примут присягу Российской Федерации
28 апреля в 12.00 в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области (г. Мурманск, ул. Дзержинского, 5) пройдет торжественная церемония принесения Присяги гражданина России иностранными гражданами, после чего иностранные граждане получат паспорта гражданина Российской Федерации.
Кроме того, на мероприятии сотрудниками миграционной службы Заполярья будет вручен 10-тысячный биометрический загранпаспорт.
В мероприятии примет участие начальник Управления по вопросам миграции полковник полиции Борис Макаревич.
Комментарии
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Последние комментарии
Known
27.04.18 08:11
Нет дыма без огня, говорили раньше в народе, а сегодня можно говорить, что нет новости без Ютуба! Кому это сообщение интересно? Картинка сомнительная, польза от сообщения нулевая.
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Katrin
27.04.18 08:04
А Ковтун вчера в думе доложила, что в Мурманской области всё прекрасно! У представителей власти всегда всё хорошо, а пешком gподыматься домой без лифта приходится простым работягам,без горячей воды ж
Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
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