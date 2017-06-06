В Мурманске инспекторы ГИБДД напомнили водителям о безопасном проезде железнодорожных переходов

С начала 2017 года на железнодорожных переездах регионального центра дороги произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 3 человека. Это на 5 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чтобы напомнить мурманчанам о важности соблюдения ПДД при пересечении железнодорожных переездов, сотрудники отдельного батальона ДПС и Управления ГИБДД по Мурманской области провели акцию «Внимание: переезд!». Участие в ней также приняли сотрудники Октябрьской железной дороги и транспортной инспекции. Мероприятие было приурочено ко Дню железнодорожных переездов, который отмечается 2-го июня.

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области, представители структур рассказывали остановившимся у шлагбаума о том, чем может грозить игнорирование запрещающих сигналов и превышение скорости на переезде. Для закрепления информации водителям вручали памятки, отражающие текущую статистику по автомобильным авариям на переездах и напоминающие об ответственности за нарушение Правил дорожного движения, связанных с железнодорожными путями.