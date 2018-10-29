В Мурманске исследователи Шпицбергена соберутся на научную конференцию
31 октября в 10.00 в конференц-зале Полярного геофизического института (г.Мурманск, ул.Халтурина, 15) откроется XIV Всероссийская научная конференция с международным участием «Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа».
Конференция организована Мурманским морским биологическим институтом совместно с Министерством науки и высшего образования РФ. Это научный форум, объединяющий российских и зарубежных исследователей Шпицбергена. На территории Мурманской области находятся шесть организаций, ведущих научную деятельность на архипелаге.
Основные темы конференции:
Современное состояние природной среды Шпицбергена;
Динамика климатических изменений;
Оценка состояния экосистем и эколого-ресурсного потенциала;
Биоразнообразие и продуктивность сообществ арктических экосистем;
Динамика ледников, перигляциальные явления и процессы;
Геолого-геофизические исследования;
Четвертичная геология, палеогеография;
Приборы и методы изучения природы Шпицбергена;
Археологические исследования.
В конференции примут участие более 100 исследователей из организаций, входящих в консорциум «Российский научный центр на архипелаге Шпицберген», а также сотрудники других научных учреждений России и Норвегии.
Одновременно с конференцией пройдет заседание Научного совета РНЦШ. Мероприятие откроется 31 октября в 14.30 в конференц-зале Мурманского морского биологического института по адресу (Мурманск, ул. Владимирская, 17).
Программа конференции размещена на сайте Мурманского морского биологического института.