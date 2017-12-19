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Мурманская область. Арктика19.12.17 13:08

В Мурманске из незаконного оборота изъято более 400 литров алкоголя

В Заполярье продолжается борьба с незаконным оборотом алкоголя. В рамках взаимодействия с Управлением по лицензированию Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области полицейские получили информацию о реализации алкогольной продукции без лицензии в одном из заведений общественного питания на территории Ленинского округа города Мурманска.

Совместно с бойцами Росгвардии сотрудники отдела применения административного законодательства областного управления МВД России провели проверку кафе. Факт реализации алкоголя без лицензии нашел свое подтверждение.

Кроме того, стражами правопорядка была выявлена продукция, на которой отсутствовала маркировка. Всего в ходе проведения мероприятий полицейскими изъято более 400 литров алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте.

По факту выявленных нарушений сотрудниками возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренными статье 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами» и ч. 2 статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». По решению суда вся изъятая продукция может быть уничтожена.

Стоит отметить, что всего в 2017 году сотрудниками отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Мурманской области из незаконного оборота изъято около 3 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции.

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