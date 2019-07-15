В Мурманске из оборота изъята 5-тысячнаяч купюра с признаками подделки

В отдел полиции Мурманска обратился представитель одного из банков. Его сотрудник рассказал, что при пересчёте денежных средств, поступивших посредством инкассаторской службы, была обнаружена купюра номиналом 5 тысяч рублей образца 1997 года, вызвавшая сомнение в своей подлинности.

Билет банка России был изъят из оборота полицейскими для проведения экспертизы. Согласно справки об исследовании, купюра изготовлена не предприятием «Госзнак», изображения на лицевой и оборотной сторонах выполнены способом цветной струйной печати, серийный номер выполнен с помощью электрофотографии.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Пятитысячная купюра остаётся самой популярной у фальшивомонетчиков, отмечает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. Чтобы не стать обладателем фальшивой денежной купюры, УМВД России по Мурманской области настоятельно рекомендует гражданам быть бдительнее, обращать внимание на соответствующие реквизиты денежных знаков.