В Мурманске из-за аварии на сети АО «Мурманэнергосбыт» произошло отключение теплоснабжения в школе № 34 и ряде жилых домов

В 14.37 из-за аварии на сети АО «Мурманэнергосбыт» в Мурманске произошло отключение теплоснабжения в жилых домах по адресам: улица Полярные Зори, 21, 21/2, 21/3, 23 и 27/2, улица Книповича, 34, улица Сполохи, 3, а также в зданиях средней общеобразовательной школы № 43 (ул. Книповича, 36а), ДОУ № 87 (ул. Полярные Зори, 25а) и в административном здании на улице Сполохи, 1.

По данным АО «Мурманэнергосбыт» ориентировочный срок устранения аварии – до 21 часа сегодня 6 февраля.

Как сообщили в комитете по образованию администрации города Мурманска, в настоящее время в помещениях образовательных учреждений температурный режим соответствует санитарным нормам. В случае, если будет зафиксировано снижение температуры в здании детского сада № 87, будет выполнено подключение к резервной линии теплоснабжения.