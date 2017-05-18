В Мурманске из-за паводка вода подтапливает ёмкости мазутного хозяйства компании «Мурманэнергосбыт»

Как стало известно нашей редакции, из-за паводка в промзоне Мурманска, в районе улицы Промышленная, 15, подтапливаются склады «Мурманэнергосбыта». Вода, поступающая из ливнёвок и коллекторов, уже подступает к ёмкостям мазутного хозяйства компании. В настоящее время уровень воды достиг критической отметки 40 см и представляет угрозу для двух 5-тысячных резервуаров с топливом.

По предварительным данным, источником опасности стали паводковые воды реки Роста. На месте ЧП работают городские аварийные служба.