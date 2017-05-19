В Мурманске из-за проведения работ по прокладке электрокабеля будет ограничено движение всех видов транспорта на нескольких улицах

В Мурманске в связи с производством работ по прокладке электрокабеля будет ограничено движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части улицы Советской в районе дома №14 в южном направлении с 8 до 20 часов 22 мая;

– по ½ проезжей части улицы Советской в районе дома №14 в северном направлении с 8 до 20 часов 23 мая;

– по ½ проезжей части улицы Горького в районе дома №8 в западном направлении с 8 до 20 часов 24 мая;

– по ½ проезжей части улицы Горького в районе дома №8 в восточном направлении с 8 до 20 часов 25 мая;

– по ½ проезжей части улицы Генералова в районе дома №7 в западном направлении с 8 до 20 часов 29 мая;

– по ½ проезжей части улицы Генералова в районе дома №7 в восточном направлении с 8 до 20 часов 30 мая;

– по ½ проезжей части улицы Фрунзе в районе дома №28 в южном направлении с 8 до 20 часов 31 мая;

– по ½ проезжей части улицы Фрунзе в районе дома №28 в северном направлении с 8 до 20 часов 1 июня.