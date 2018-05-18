В Мурманске из-за ремонтных работ ограничат движение транспорта

В связи с производством работ по замене участка теплосети планируется ограничить движение всех видов транспорта:

- на 3,9 метра по ширине проезжей части улицы Шмидта в южном направлении и на 3 метра по ширине проезжей части съезда с улицы Шмидта на улицу Траловую в восточном направлении с 8 часов 23 мая до 20 часов 23 июня;

- на 3,5 метра по первой полосе от осевой линии проезжей части улицы Шмидта в южном направлении и на 3,5 метра по первой полосе от осевой линии проезжей части улицы Шмидта в северном направлении с 8 часов 25 июня до 20 часов 12 июля.