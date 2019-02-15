Мурманская область. Арктика15.02.19 10:10
В Мурманске из-за ремонтных работ ограничат проезд по улице Генерала Журбы
В Мурманске в связи с производством работ по прокладке электрокабеля будет ограничено движения всех видов транспорта по улице Генерала Журбы (в районе дома № 29 по проспекту Ленина):
– по ½ проезжей части по улице Генерала Журбы в западном направлении с 8 часов 18 февраля до 20 часов 19 февраля;
– по ½ проезжей части по улице Генерала Журбы в восточном направлении с 8 часов 20 февраля до 20 часов 21 февраля.
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