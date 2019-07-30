В Мурманске изъяты две денежные купюры достоинством сто долларов США с признаками подделки

В отдел полиции Мурманска обратился представитель одного из банков. Он рассказал, что при пересчете денежных средств, поступивших посредством инкассаторской службы, были обнаружены две купюры достоинством сто долларов США каждая, 1996 года выпуска, вызвавшие сомнение в своей подлинности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, изъятые полицейскими купюры были направлены в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Мурманской области на исследование. Согласно справкам об исследовании вышеуказанные купюры изготовлены не бюро гравирования и печати Министерства финансов США.

По факту оборота поддельных банкнот в настоящее время проводится проверка.