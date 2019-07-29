В Мурманске к работе приступают регистраторы Всероссийской переписи населения 2020 года

Как сообщает Мурманскстат, одним из важных мероприятий подготовительного этапа Всероссийской переписи населения 2020 года является составление списков домов в населённых пунктах Мурманской области. Списки домов необходимы для формирования актуальной базы данных о численности населения по каждому строению, что позволит обеспечить полноту учёта населения при проведении переписи.

Уточнить информацию по домам должны специально подготовленные временные работники статистического ведомства – регистраторы, которые совершат обход всех имеющихся в населённых пунктах строений, сопоставят их расположение с картой, проверят наличие аншлагов с названием улиц и номеров домов.

У регистратора нет необходимости заходить в дом, задавать вопросы гражданам о составе семьи, условиях проживания и доходах. Он должен уточнить тип дома (частный или многоквартирный), его статус (жилой или нежилой), число зарегистрированных людей в частных домах, а также узнать наименование управляющей организации или учреждения, которые обслуживают жилой фонд.

Каждый регистратор будет иметь при себе специальное удостоверение с указанием фамилии, имени и отчества, действительное при наличии паспорта, которое он обязан предъявить по первому требованию. Указанный документ имеет ограниченный срок действия.

На основе полученных данных осенью этого года в Мурманскстате начнётся разработка организационного плана проведения Всероссийской переписи населения, предусматривающего деление территории Мурманской области на счётные и переписные участки и определение необходимого количества переписного персонала.

Работа регистраторов будет закончена к концу сентября 2019 года.