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Мурманская область. Арктика25.10.17 16:25

В Мурманске кадеты познакомились с работой экспертов-криминалистов

В экспертно-криминалистический центр УМВД России по Мурманской области полицейские пригласили на экскурсию учеников кадетского класса правоохранительной направленности школы № 44 г. Мурманска. Их посещение экспертно-криминалистической службы состоялось в рамках работы по профориентации. Кстати, у многих ребят родители являются сотрудниками полиции, поэтому они уже всерьез задумываются о продолжении династии.

О работе своего подразделения ребятам рассказал заместитель начальника центра Антон Верхотуров. Антон Георгиевич привел в пример художественные фильмы и сериалы криминальной тематики - от «Следствие ведут знатоки» до «ФЭС»: в расследовании всегда принимают участие криминалисты. Их задача исследовать оставленные преступниками следы, будь то отпечаток обуви, стреляная гильза или образцы ДНК, и таким образом помочь раскрыть преступление.

После теории кадеты посетили баллистическую лабораторию. Эксперт, который занимается исследованием оружия, подчеркнул, что с такого рода предметами нужно проявлять предельную осторожность. Бывает, «умельцы»-злоумышленники маскируют переделанное оружие под топор или обычную пишущую ручку, такие фото полицейский продемонстрировал ребятам из накопленной у него базы данных. Изготовленное кустарным способом оружие может выстрелить самопроизвольно. «Если нашли что-то подозрительное на улице, нельзя пытаться вертеть, нажимать, направлять друг на друга. Лучше обратиться в правоохранительные органы», - рекомендовал он.

Также ребятам рассказали о взрыво-технической экспертизе. В Мурманской области, где в свое время шли ожесточенные бои, изымают большое количество боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Например, внушительный военный снаряд 152 калибра изъяли на территории одного из ЗАТО. Экспертиза выявила, что он уже не опасен.

Так называемые «черные копатели» целенаправленно занимаются поиском оставшегося после войны вооружения. Находки хранят в гаражах и квартирах, чем создают опасность для населения. Охотники и рыболовы часто используют незарегистрированный порох. Подобная деятельность является незаконным оборотом боеприпасов на территории Российской Федерации и подлежит уголовному наказанию. Боеприпасы изымаются полицейскими в ходе специальных оперативно-профилактических операций и направляются на экспертизу. Иногда приходится проводить экспертизу ракетниц, которые граждане запускают на праздники. Среди негативных последствий таких фейерверков - пробитые стекла и травмы.

Школьникам во время экскурсии показали также кабинет, где находится лаборатория по исследованию документов и фальшивых ценных бумаг. С помощью специального аппарата ребята пронаблюдали за процессом исследования купюры. Эксперт назвал отличительные признаки поддельных банкнот от настоящих.

Многие из кадетов, как выяснилось, в дальнейшем планируют связать свою судьбу со службой в полиции, и знакомство с экспертно-криминалистическим центром полиции стало для них еще одним стимулом.

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