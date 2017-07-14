В Мурманске капитальный ремонт будет проводиться и в домах, за жильцами которых числится долг

В Мурманске состоялось совещание по вопросу ремонта домов, являющихся объектами культурного наследия регионального значения. В нём приняли участие глава администрации города Андрей Сысоев, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Владимир Гноевский, руководитель Фонда капитального ремонта Мурманской области Александр Емельянцев.

– На сегодняшний день заключены контракты по ремонту 23-х домов. Всего отобрано четыре подрядчика, которые имеют лицензию на ремонт объектов культурного наследия, – рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Владимир Гноевский.

Капитальный ремонт затронет не только «сталинки» на проспекте Ленина, но и дома на улицах Пушкинской, Челюскинцев, Володарского. Строители будут приводить в порядок фасады и крыши, ремонтировать систему водоснабжения, модернизировать лифтовое оборудование. В некоторых домах выполнят сразу несколько видов работ. Программа финансируются из регионального Фонда капитального ремонта.

– Вопрос имеет большую социальную значимость и требует детального обсуждения, – отметил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. – К сожалению, не все собственники добросовестно оплачивают взносы на капитальный ремонт. К примеру, в некоторых домах на проспекте Ленина задолженность превышает 400 тысяч рублей, а это почти 10 процентов от средней стоимости ремонта такого объекта.

Стоит отметить, что ремонт будет проводиться и в домах-должниках. Как заверили в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, подрядчики планируют приступить к работам уже в конце июля.