В Мурманске командующий Северным флотом проверил готовность исторической техники к параду в честь 100-летия образования РККА

Командующий Краснознамённым Северным флотом адмирал Николай Евменов провёл строевой смотр исторической военной техники, которая будет задействована на параде в главной базе флота – Североморске – в честь 100-летия образования Рабоче-крестьянской Красной армии.

Адмирал Николай Евменов оценил внешний вид боевых машин и их экипажей, проверил ход ремонтных работ исторической техники и дал указание по устранению выявленных замечаний.

Строевой смотр проходил в Мурманске на базе отдельного ремонтно-восстановительного батальона Северного флота.

В торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию 100-летней годовщины со дня образования РККА примут участие 9 единиц исторической техники: автомобили ГАЗ-63, ЗИС-5, ГАЗ – 69, мотоцикл М-72, боевые машины исторического взвода: тяжёлый танк ИС-3, средний танк Т-34, самоходная артиллерийская установка СУ-100, а также восстановленный в прошлом году эрзац-танк НИ-1 и лендлизовский танк М4А2 «Шерман». Кроме того, военнослужащими частей МТО воссоздана тачанка, оснащённая массо-габаритным макетом легендарного пулемёта «Максим», которая также будет задействована в исторической части парада.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в состав современной механизированной колонны войдёт колёсная и гусеничная техника, стоящая на вооружении сухопутных и береговых войск Северного флота, в том числе предназначенная для выполнения задач в Арктике: плавающий снегоболотоход ТТМ-4901, модернизированные гусеничные транспортёры МТ-ЛБВ, снегоходы ТТМ-1901 и А-1.