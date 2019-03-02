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Мурманская область. Арктика02.03.19 08:30

В Мурманске крепко «Обнимали Арктику»

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в Мурманске проходит Первый Международный женский форум за полярным кругом «Обнимая Арктику». В нем принимают участие представители власти, деловых и научных кругов, образования, культуры, общественности. Мурманскую областную Думу представляют депутаты Наталия Ведищева, Надежда Максимова и Лариса Круглова.

I Международный женский форум за полярным кругом «Обнимая Арктику» проходит 1-2 марта. В программе форума – семинары, круглые столы, панельные и паритетные дискуссии, выставки и мастер-классы для женщин. Ключевое событие Форума – пленарное заседание, посвященное роли женщины в современном мире, – проходит в эти минуты в Мурманской областной филармонии.

Приветствие участникам I Международного женского форума за полярным кругом «Обнимая Арктику» направила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. Текст приветствия зачитала губернатор Марина Ковтун, открывая пленарное заседание форума.

«История доказывает, что женщина, утверждающая приоритет духовных и нравственных ценностей, гармонизации профессиональной и семейной жизни, по-прежнему востребована в современном мире. Сегодня женщины играют значимую роль в ключевых социально-экономических и политических сферах, вносят важный вклад в науку, искусство и культуру, решение актуальных задач государства и общества. В России много умных, талантливых женщин, и важно поддерживать их смелые начинания, способствовать дальнейшему развитию их лидерских качеств, творческого, интеллектуального и делового потенциала», – сказано в приветствии главы Совета Федерации России.

Валентина Матвиенко выразила уверенность, что форум, объединяющий женщин с сильным характером и активной гражданской позицией, станет эффективной и долговременной площадкой для обмена опытом, демонстрации профессиональных достижений, обсуждения имеющихся проблем и перспектив, послужит укреплению женского сотрудничества и расширению международного партнерства.

На площадке областной филармонии состоялось пленарное заседание, посвященное роли женщины в современном мире. В числе спикеров – губернатор Мурманской области Марина Ковтун, журналист и депутат Государственной Думы Оксана Пушкина, председатель Губернского Собрания Финнмарка (Норвегия) Рагнхильд Вассвик.

На заседании отмечалось, что роль женщин и их активность в современных социально-экономических условиях возросла, при этом остаются проблемы, на которые нельзя закрывать глаза - дискриминация, домашнее насилие. Также подчеркивалась важность объединения женщин различных профессий и взглядов.

В рамках форума пройдут тематические дискуссионные и образовательные площадки, круглые столы и мастер-классы.

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