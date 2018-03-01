В Мурманске круглосуточно следят за состоянием городских дорог

Этой работой занимаются специалисты муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства».

На сегодняшний день основные магистрали находятся в нормативном состоянии. В среднем в сутки на улицах работает более 180 единицы техники. Сегодня, в частности, уборка идет на улицах Халтурина и Генералова. Ширина проезжей части там в некоторых местах не превышает 6 метров.

– Работа крупногабаритной техники на этих улицах осложнена тем, на обочинах припаркованы автомобили, – рассказал директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – Кроме того, приходится работать только днем, чтобы не беспокоить жильцов близлежащих домов ночью. Сейчас температура близка к нулю, поэтому тяжелый грейдер может снимать накат более качественно, чем в холодную температуру.