В Мурманске круглосуточно следят за состоянием городских дорог

Этой деятельностью занимаются специалисты Управления дорожного хозяйства. Работы выполняются одновременно во всех округах города.

– Зимой основная проблема – это неправильно припаркованный транспорт. Нередко автолюбителей не смущают даже запрещающие знаки, – отметил руководитель учреждения «Управление дорожного хозяйства», депутат Совета депутатов города Мурманска Станислав Ланин. – Из-за этого на дорогах создается дополнительное сужение проезжей части. Убедительно просим водителей быть более ответственными и с пониманием относиться к снегоуборочным работам.

Всего с начала зимнего периода специалистами учреждения было израсходовано более 6500 кубометров пескосоляной смеси и вывезены 320 тысяч кубометров снежных масс.