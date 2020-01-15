В Мурманске квадратный метр жилья подорожал почти на 5,5 тысячи рублей

В Мурманске выросла средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилого помещения. Соответствующее постановление 13 января подписал глава администрация города Евгений Никора. Теперь 1 кв. метр жилья в Мурманске официально стоит 55 тысяч 630 рублей. Цена по сравнению с прошлым годом выросла на 5 тысяч 473 рубля.

Примечательно, что ранее региональное правительство для Мурманской области утвердило стоимость 1 кв. метра жилья на уровне 56 тысяч рублей.

Постановление опубликовано на официальном портале администрации в разделе документы.