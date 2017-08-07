В Мурманске лестницы будут удобными и безопасными

Виталина 30% пенсионеров - это не есть хорошо для Мурманской области. Что старики делают в условиях Крайнего Севера? Ведь своих огородов фактически нет, гулять негде - сидят и телик смотрят? Комментарий к новости: Каждый третий житель Мурманской области - пенсионер

Игорь При 80% и более поддержке Путина населением страны вообще партийной системы не нужно. Один царь, один - народ, одна - страна. А лодырей из Думы разогнать!!! Комментарий к новости: Идеи двухпартийной политической системы бродят по России