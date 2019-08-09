В Мурманске местный житель осуждён за мошенничество в особо крупном размере

Прокуратурой Первомайского округа поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, 1988 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что подсудимый в период времени с 25 сентября 2017 года по 29 января 2019 года, работая у индивидуального предпринимателя в должности экономиста, находясь на рабочем месте на складе, расположенном по адресу: г. Мурманск ул. Полярный Круг, действуя из корыстных побуждений, с целью безвозмездного обращения в свою пользу имущества, хранящегося на складе, принадлежащего двум индивидуальным предпринимателям, незаконно, с целью обмана вносил изменения в сопроводительную документацию на различные товарно-материальные ценности, поступающие на указанный склад сети магазинов «Сотэлит», а именно уменьшая количество поступающего на склад имущества, при этом систематически увеличивая цену на оставшийся товар в документации и таким образом путём обмана совершил хищение 181 мобильного телефона и одних электронных часов, на общую сумму 1 млн 225 тысяч 475 рублей 50 копеек.

Подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, частично возместил материальный ущерб потерпевшим.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворен.

Первомайским районным судом г. Мурманска постановлен обвинительный приговор, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.