В Мурманске на Аллее писателей открыт бюст Николая Скромного

Сегодня в Мурманске на Аллее писателей возле областной детско-юношеской библиотеки открыт бюст Николая Скромного. Открытие было приурочено к 70-летию со дня рождения писателя, которое совпало с общероссийским днём траура. Поэтому церемония началась с минуты молчания в память о жертвах пожара в кемеровском торговом центре.

В церемонии открытия бюста приняли участие заместитель губернатора Инна Погребняк, вдова писателя Анна Скромная, известный мурманский скульптор Александр Арсентьев, создавший скульптурный портрет, а также друзья и коллеги Николая Скромного.

Открывая церемонию, заместитель главы региона отметила, что Николай Скромный по праву входит в число авторов, которые внесли большой вклад в литературное наследие не только нашего региона, но и всей России. Эпохальный труд всей жизни Николая Александровича – его роман-тетралогия «Перелом» получил высокую оценку критиков, которые поставили его в один ряд с прозой Михаила Шолохова и Валентина Распутина.

«Неслучайно новый памятник появился на Аллее писателей возле главной библиотеки для детей и юношества нашего региона. Областная детско-юношеская библиотека на протяжении многих лет бережно сохраняет память о писателях и поэтах, чьи имена неразрывно связаны с Мурманской областью и русским Севером, знакомит своих читателей с творчеством писателей-земляков, прививает любовь к литературе и чтению. Очень важно, чтобы каждый юный северянин знал историю своего родного края и имена творческих деятелей, которые внесли большой вклад в его развитие», – подчеркнула Инна Погребняк.