В Мурманске на Аскольдовцев горела квартира

12 мая в 18.15 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в квартире по адресу: г. Мурманск, ул. Аскольдовцев, 31.

В результате пожара обгорела мебель, комната закопчена по всей площади. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 9 человек личного состава, 3 единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.