В Мурманске на День рыбака Нептун не пришёл

Точнее, в праздничном сценарии профессионального праздника 2017 года по каким-то причинам не нашлось места для сказочных героев, которые постоянно поздравляли мурманчан с этим праздником.

За час-полтора до начала праздничной программы мурманчане и гости города стали подтягиваться на Центральный стадион Мурманска. Их встречали бдительные стражи порядка, которые внимательно всматривались в лица граждан, направляли их к магнитным рамкам, которые довольно часто сигнализировали о наличии у отдыхающих горожан каких-то подозрительных предметов. Не оставляли полицейские без проверки сумки северян, вежливо просили показать, что в них находится. Народ не роптал, все уже к этому привыкли, так как в новостях почти каждый день сообщают о терактах в той или иной стране…

Напомним, как «Арктик-ТВ» уже сообщало, с 10 часов на стадионе началась продажа дешёвой охлаждённой трески. К 14 часам очередь уменьшилась только чуть-чуть: одни любители рыбки уходили, другие приходили. Но к этому времени у покупателей возникли сомнения, а хватит ли рыбы всем. «Мы ещё подвезём, - заверили продавцы, - всем хватит!»

Обход многочисленных торговых рядов и точек общепита, которые раскинулись на верхних площадках стадиона, привёл к неутешительному выводу: значимость Дня рыбака в Мурманске снижается, так как отсутствовало соответствующее оформление: плакатов, поздравлений и морской атрибутики – тельняшек, кокард, рисунков морских звёзд, Нептуна, Русалочки… Поиск выявил только двух парней в тельняшках, которые готовили шашлыки на мангале. Не чувствовалось, что здесь скоро будут отмечать День рыбака, и по одежде отдыхающих – не было чёрных кителей, золотых нашивок, бушлатов и кокард морских волков. Можно, конечно, списать это на жаркую солнечную погоду.

Коротая время до начала праздничной программы, северяне подкреплялись шашлыками, салатами, прохладительными напитками. Удивительно, но пироги с треской, палтусом, красной рыбой не пользовались спросом. Возможно, что их цена отпугивала мурманчан и гостей города. Например, 300-граммовый пирог с треской стоит 450 рублей, растягай с палтусом – 150 рублей, маленький пирожок с треской – 50 рублей. Но в это же время очередь за охлаждённой треской не уменьшалась. Жаждущих приобрести эту рыбку не смущало даже то, что стоять приходилось 3,5-4 часа. И понятно, что горожане, которые купили дешёвую рыбку, сразу же торопились домой, им было не до праздничной программы, так как товар в сумках был скоропортящийся. Но запах трески около торговых палаток напоминал времена, когда Мурманск весь был пропитан запахом моря.

В 15 часов началась праздничная программа, но торговля треской конкурировала с праздничной атмосферой – люди упорно стояли в очередях. Хотя слова поздравлений, песен и музыкального сопровождения были хорошо слышны по всему стадиону.

Первым на сцену вышел заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий, который рассказал о значении рыбной отрасли для экономики региона, об успехах рыбаков, об их трудном, но важном труде. После тёплых слов поздравления и пожеланий он перешёл к церемонии вручения ведомственных наград лучшим представителям рыбной отрасли. Андрею Осипенко, начальнику службы мореплавания и промысла ПАО «Мурманский траловый флот», была вручена Почётная грамота Министерства сельского хозяйства РФ. Этой же награды удостоены Григорий Брахнов, повар сельскохозяйственного производственного кооператива рыболовецкого колхоза «Мурман»; Евгений Назаренко, старший мастер по добыче рыбы сельскохозяйственного производственного кооператива рыболовецкого колхоза «Мурман». Добросовестный многолетний труд в системе агропромышленного комплекса Андрея Иванова, министра рыбного и сельского хозяйства Мурманской областибыл, отмечен Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ.

Заместитель губернатора Мурманской области также вручил Почётные грамоты и Благодарственные письма главы региона Марнины Ковтун лучшим работникам рыбной отрасли Северного бассейна.

Церемония чествования лучших представителей рыбацкого цеха проходила на сцене на фоне огромного баннера, на котором изображён моряк. Этот рисунок хорошо соответствует тематике праздника, но морской волк был с огромной курительной трубкой, что несколько вносило диссонанс в нынешнюю тенденцию запретов курения и пропаганды здорового образа жизни. А надписи о том, что курение вредит здоровью, нигде не было…

Чтобы официальная часть праздника не показалась отдыхающим скучной, её разбавляли музыкальными номерами. Например, после Григория Стратия на сцену вышел Виктор Степанов, исполнивший песню «Корабли постоят». Она была хорошо воспринята многочисленными слушателями на стадионе.

Мурманчан и рыбаков с праздником поздравил Владимир Григорьев, председатель правления Союза рыбопромышленников. А после него песню «Я люблю этот город» им посвятили артисты «КЛюП Студии».

– День рыбака - наш любимый праздник, который мы отмечали во все времена, – отметил в своём приветственном слове Андрей Чернев, депутат Мурманской областной джумы. – И в этот день я хочу поблагодарить, в первую очередь, ветеранов отрасли, которые своим трудом прославляли Мурманск, а в военные годы спасли от смерти тысячи людей. Всегда: и в годы подъёма, и в непростое время перемен рыбаков отличали профессионализм и любовь к выбранному делу. Парламентарий пожелал труженикам моря крепкого рыбацкого здоровья, спокойного моря и полных тралов: «Пусть моряки знают, что семьи и, конечно, родной город всегда любят их и ждут возвращения с промысла».

Глава администрации г.Мурманск Андрей Сысоев в своём поздравлении отметил, что главная профессия в городе-герое – рыбак. Он напомнил, что вчера, в преддверии Дня рыбака, весь православный мир отмечал День семьи, любви и верности, который является очень значимым для семей рыбодобытчиков…

Ещё долго звучали слова благодарности рыбакам Северного бассейна за их тяжёлый труд, ещё долго звучали песни в честь тружеников моря.

Отрадно отметить, что и торговля треской продолжалась с самого утра и до самого вечера – дешёвой рыбы хватило всем, кто хотел её купить! А вот для Нептуна и Русалочки со свитой морских тварей в этом году почему-то в праздничной программе места не нашлось. Вероятно, не хватило квоты.