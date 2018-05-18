В Мурманске на Достоевского горел автомобиль, а в Ковдоре - квартира

17 мая в 18.09 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля по адресу: г. Мурманск, ул. Достоевского, д. 17. В результате пожара у автомобиля обгорела проводка, детали двигателя, лобовое стекло, капот. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 9 человек личного состава, 2 единицы техники. Спасен один человек.

А в 18.16 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в квартире по адресу: г. Ковдор, ул. Сухачева, дом 9. В результате пожара в коридоре обгорели домашние вещи, матрац. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 5 человек личного состава, 3 единицы техники.

Причины пожаров устанавливаются.