В Мурманске на Гончарова горел гараж, а на Полярных Зорях - автомобиль

14 мая в 00.46 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в гараже адресу: г. Мурманск, ул. Гончарова, 7. В результате пожара обгорела внутренняя обшивка гаража по всей площади. На месте происшествия работало два пожарно-спасательных подразделения - 13 человек личного состава, 3 единицы техники.

А в 01.59 дежурные службы приняли сигнал о возгорании автомобиля адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори д. 25. В результате - обгорел моторный отсек и приборная панель. На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения - 7 человек личного состава, 2 единицы техники.

Причины пожаров устанавливаются.