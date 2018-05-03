В Мурманске на Гвардейской сгорел гараж

02 мая в 23.35 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в гараже по адресу: г. Мурманск, ул. Гвардейская, АГК 16.

В результате пожара сгорели стена, кровля гаража на общей площади 12 м. кв. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения - 16 человек личного состава, 3 единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.