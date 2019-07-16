В Мурманске на Гвардейской улице ограничивается движение автотранспорта

В Мурманске в связи с проведением работ по замене участка тепловой сети и в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части улицы Гвардейской в северном направлении - с 8 часов 19 июля до 20 часов 8 августа;

– по ½ проезжей части улицы Гвардейской в южном направлении - с 8 часов 9 августа до 20 часов 27 августа.