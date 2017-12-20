В Мурманске на Кольском проспекте открылась новая муниципальная аптека

Это восемнадцатое по счёту отделение, особенность которого — максимально широкий ассортимент витаминных препаратов и биологически активных добавок, как для детей, так и для взрослых, всего более 500 наименований. Что особенно важно в тяжелый период полярной ночи.

— Одно из основных направлений деятельности новой аптеки — участие в социальной программе «Городская карта поддержки», благодаря которой в 2017 году около 30 тысяч человек сэкономили более 2,5 миллиона рублей только в сети муниципальных аптек, — рассказал руководитель ОАО «Фармация Мурманска», депутат Совета депутатов города Мурманска Олег Ноздрачев.

Сегодня в муниципальных аптеках Мурманска работают 5 социальных и 1 детский отдел. ОАО «Фармация Мурманска» — единственная аптечная сеть города, которая занимается производством лекарств по рецептам врачей.

— Задача муниципальной сети аптек — предоставить мурманчанам оптимальный выбор лекарственных препаратов с точки зрения качества, цены, ассортимента и обслуживания, — отметила Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманска. — Важно, что в аптеке будут действовать социальные программы.