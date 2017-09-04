В Мурманске на Ленинградской улице будет перекрыто движение и запрещена парковка всех видов транспорта

В Мурманске в связи с проведением VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе с семьей» будет перекрыто движение, запрещена парковка всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска, а также освобождена от транспорта улица Ленинградская - от улицы Профсоюзов до дома № 24 по улице Ленинградской - с 00 до 19 часов 6 сентября.