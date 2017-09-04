Мурманская область. Арктика04.09.17 12:58
В Мурманске на Ленинградской улице будет перекрыто движение и запрещена парковка всех видов транспорта
В Мурманске в связи с проведением VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе с семьей» будет перекрыто движение, запрещена парковка всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска, а также освобождена от транспорта улица Ленинградская - от улицы Профсоюзов до дома № 24 по улице Ленинградской - с 00 до 19 часов 6 сентября.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 589 человек
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Последние комментарии
Антон
02.09.17 21:09
Если скульптура Святого Николая будет огромная, то это будет круто. Желательно, чтобы не ниже Алёши.
Петр Матвейчук
01.09.17 13:36
Сначала ответьте себе на вопрос: "А кому и где вы нужны?", а потом принимайте решение о выезде. Согласен, опрос ни о чём!
Комментарий к новости:43% жителей Мурманской области хотят покинуть свой регион
НаталиВ
01.09.17 13:22
Хотелки - это одно, а кто думает уехать реально, уже уехали или пакуют чемоданы. Так что этот опрос - фигня!
Комментарий к новости:43% жителей Мурманской области хотят покинуть свой регион
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