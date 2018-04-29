В Мурманске на майские праздники перекроют улицы

В связи с проведением мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, 1 мая планируется:

1) Освободить от транспорта и запретить стоянку транспортных средств:

— по ул. Дзержинского, от просп. Ленина до ул. Коммуны, с 00.00 до 12.00;

— по ул. Академика Книповича, от просп. Ленина до ул. Шмидта, с 09.00 до 13.00;

— по просп. Ленина, от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса, с 09.00 до 13.00;

— по ул. Профсоюзов, от просп. Ленина до ул. Коминтерна, с 00.00 до 13.00;

— по ул. Ленинградскую, от ул. Воровского до ул. Профсоюзов, с 00.00 до 14.00.

2) Запретить движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, и общественного, двигающегося по установленным маршрутам:

— по ул. Дзержинского, от просп. Ленина до ул. Коммуны, с 09.30 до 10.30 мин. и с 11.00 до 11.30;

— по просп. Ленина, от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса, с 10.00 до 13.00;

— по ул. Профсоюзов, от просп. Ленина до ул. Коминтерна, с 08.00 до 10.30;

— по ул. Ленинградской, от ул. Воровского до ул. Профсоюзов, с 00.00 до 10.30.

3) Запретить движение всех видов транспорта:

— по ул. Дзержинского, от просп. Ленина до ул. Коммуны, с 10.30 до 11.00 и с 11.30 до 12.00;

— по ул. Ленинградской, от ул. Воровского до ул. Профсоюзов, с 10.30 до 14.00;

— по ул. Профсоюзов, от просп. Ленина до ул. Коминтерна, с 10.30 до 13.00;

По мере освобождения проезжей части, движение транспорта будет возобновлено.

4) Приостановить движение всех видов транспорта на время прохождения колонн участников шествия по просп. Ленина, от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса с 10.30 до 13.00.

По мере освобождения проезжей части, движение транспорта будет возобновлено.