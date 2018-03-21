В Мурманске на месте трагедии – взрыва бытового газа в доме на улице Свердлова - сегодня продолжаться следственные работы

Как сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области, по состоянию на 23:35 на месте трагедии – взрыва бытового газа в доме на улице Свердлова – завершены работы по восстановлению теплового контура и подключению к системам жизнеобеспечения второго и третьего подъездов. Жители вернулись в свои квартиры.

Ведутся работы по удалению слабо закреплённых конструкций.

По состоянию на 6:00 21 марта на месте ЧС завершены работы по разбору строительного мусора и слабо закрепленных конструкций. С 1:00 до 1:30 организовывался доступ жителей 1-го подъезда в сопровождении спасателей и сотрудников полиции в аварийный подъезд для сбора вещей первой необходимости.

На 21 марта запланированы следующие работы: работа следственного отдела Следственного комитета Следственного управления РФ по г. Мурманску; встреча с жильцами пострадавших подъездов с представителями администрации г. Мурманска; прибытие специалистов с аппаратно-программным диагностическим комплексом «Стрела-П» для проведения работ по обследованию здания; подготовка документов на предоставление маневренного жилого фонда и положенных выплат.

Всего к ликвидации ЧС привлекались силы и средства в составе 423 человека и 83 ед. спецтехники, в том числе от МЧС – 320 человек и 48 ед. техники.