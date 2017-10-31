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Мурманская область. Арктика31.10.17 16:43

В Мурманске на научно-исследовательском судне «Академик Примаков», которое займется геофизическими исследования для поиска месторождений на российском арктическом шельфе, подняли государственный флаг РФ

Сегодня в морском порту Мурманска состоялась церемония имянаречения и поднятия государственного флага РФ на научно-исследовательском судне «Академик Примаков».

Одно из самых функциональных судов в своем классе было приобретено АО «Росгеология» в 2017 году в собственность дочернего предприятия – ОАО «Севморнефтегеофизика». «Академик Примаков» способен буксировать до 16 сейсмокос, оснащен современным вычислительным комплексом, позволяющим проводить экспресс-обработку геофизических данных в море. В первой декаде октября научно-исследовательское успешно провело работы в Баренцевом море в объеме 4150 кв. км.

Технические характеристики судна полностью удовлетворяют современным экологическим стандартам и требованиям по проведению геологоразведочных работ на континентальном шельфе Российской Федерации, включая арктические акватории.

«Академик Примаков» позволяет решать любые технологические задачи как по арктическому региону, так и в любой международной акватории», – подчеркнул генеральный директор «Росгеологии» Роман Панов, назвав церемонию имянаречения и поднятия флага на судне знаковым событием для отечественной геологии.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун считает, что «Академик Примаков» – не просто судно, а мощный и современный инструмент покорения Арктики.

«Богатства шельфа Арктической зоны принадлежат России, и судно «Академик Примаков» – один из ключей к этой грандиозной кладовой. Мурманская область является плацдармом освоения арктического шельфа. Это большая честь и ответственность», – сказала глава региона.

Марина Ковтун выразила уверенность, что дальнейшее сотрудничество с компанией «Росгеология» послужит формированию полноценного нефтегазохимического кластера в рамках Кольской опорной зоны.

В торжественной церемонии имянаречения и поднятия государственного флага также приняла участие вдова Евгения Максимовича Примакова Ирина Борисовна. Свои приветствия участникам церемонии направили заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин и министр энергетики России Александр Новак.

 

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