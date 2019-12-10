Мурманская область. Арктика10.12.19 07:15
В Мурманске на переулке Терском планируется ограничить движение всех видов транспорта
В связи с проведением работ по прокладке водопровода планируется ограничить движение всех видов транспорта в Мурманске по ½ проезжей части переулка Терского (в районе дома № 4) в северном направлении - с 8 часов 12 декабря до 20 часов 15 декабря.
Будет ограничен6о движение всех видов транспорта по ½ проезжей части переулка Терского (в районе дома № 4) и в южном направлении - с 8 часов 16 декабря до 20 часов 20 декабря.
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