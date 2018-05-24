В Мурманске на Подгорной и Свердлова будет ограничено движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с производством работ по прокладке кабеля будет ограничено движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части улицы Подгорной в южном направлении с 23 часов 25 мая до 06 часов 26 мая;

– по ½ проезжей части улицы Подгорной в северном направлении с 23 часов 26 мая до 06 часов 27 мая.

В связи с производством работ по капитальному ремонту теплосети будет ограничено движение всех видов транспорта:

– на 6 метров по ширине проезжей части улицы Свердлова в северном направлении с 8 часов 28 мая до 20 часов 6 июня;

– на 6 метров по ширине проезжей части улицы Свердлова в южном направлении с 8 часов 7 июня до 20 часов 22 июня.