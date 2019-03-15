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Мурманская область. Арктика15.03.19 17:17

В Мурманске на Семёновском озере устанавливают рекорды на международных соревнованиях по ледяному плаванию

Сегодня в Мурманске на Семёновском озере торжественно открыли III Чемпионат мира и I Кубок Арктики по ледяному плаванию. В экстремальных состязаниях принимают участие 400 пловцов из 32 стран, флаги каждой из них украсили праздничную церемонию.

От правительства Мурманской области и жителей всего Кольского края участников соревнований приветствовала губернатор Марина Ковтун. Глава региона отметила, что принимать лучших в мире пловцов в холодной воде – это большая честь и выразила уверенность в том, что эти соревнования станут одним из главных спортивных событий в регионе.

«Желаю спортсменам успеха и удачи. Поздравляю всех с прекрасным праздником спорта, силы, мужества и воли», – сказала Марина Ковтун.

Председатель организационного комитета соревнований, глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев рассказал, что к сегодняшнему событию – открытию международных состязаний по ледяному плаванию – организаторы готовились больше года, и пожелал участникам «лёгкой воды» Семёновского озера.

Рэм Баркай, президент международной федерации ледяного плавания (IISA) поблагодарил Россию и Мурманск за приглашение и возможность провести в городе за полярным кругом соревнования такого уровня.

«Для нас это очень важный день на пути ледяного плавания к олимпийскому виду спорта», – сказал Рэм Баркай.

Незабываемых впечатлений зрителям и лучших результатов спортсменам пожелал Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер.

«Мурманск не первый раз проводит такие масштабные соревнования. Надеюсь, что они будут много лет спутником города-героя», – сказал Алексей Веллер.

Флаги с символами Чемпионата мира и Кубка Арктики по воде ледяного бассейна Семёновского озера пронёс представитель международной ассоциации ледяного плавания, рекордсмен мира, участник первого Антарктического заплыва Александр Брылин. Эта церемония дала официальный старт началу соревнований.

И первые заплывы уже выявили первых победителей I Кубка Арктики по ледяному плаванию. Например, мурманчанин Владислав Сапожников, победитель соревнований в рамках спортивного праздника «Мурманская миля-2018»,  сегодня стал чемпионом на дистанции 200 метров вольным стилем I Кубка Арктики. Второе место занял известный эстонский морж Хенри Каарма,  который отстал от Владислава всего на  7 секунд.

16 марта  Владислав Сапожников будет единственным представителем Мурманска на III Чемпионате мира по ледяному плаванию на дистанции 1 километр. Главными его конкурентами будут Криштоф Вандраш и Фергиль Хестерман, которых он обогнал на «Мурманской миле», а также Петар Стойчев, профессиональный болгарский пловец, участвовавший в Олимпиадах.

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