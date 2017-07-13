Мурманская область. Арктика13.07.17 16:38
В Мурманске на ул.Егорова планируется ограничить движение, а также запретить остановку и стоянку всех видов транспорта
В Мурманске в связи с производством работ по ремонту асфальтобетонного покрытия планируется ограничить движение, а также запретить остановку и стоянку всех видов транспорта по 1/2 проезжей части улицы Егорова, от проспекта Ленина до улицы Шмидта, с 8 часов 15 июля до 20 часов 25 июля.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение08.07.17: Российские и зарубежные СМИ уделили большое внимание рукопожатию Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. А что вы разглядели в этом событии?Проголосовало: 368 человек
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Последние комментарии
другой взгляд
13.07.17 15:08
Думаю, что Набиулина занимается пропагандой, чтобы как-то поддержать нынешнюю власть, но в стране есть и другие оценки нашего мнимого благополучия: https://vk.com/andrey_fursov?z=video345092636_456239
Виталина
13.07.17 14:25
Удивительно, но многие люди верят в продажность полицейских, следователей, судей и попадаются на эту уловку. Но это не спроста, значит, система гнилая, если после стольких лет реформирования милиции,
Елена
13.07.17 13:30
Этому удивляться не стоит: июнь - начало отпусков, северяне поехали с деньгами в среднюю полосу и на юг... Вот цифры и показывают рост чеков в Южном федокруге, а падение СЗФО продолжается, так как люд
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