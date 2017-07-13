В Мурманске на ул.Егорова планируется ограничить движение, а также запретить остановку и стоянку всех видов транспорта

другой взгляд Думаю, что Набиулина занимается пропагандой, чтобы как-то поддержать нынешнюю власть, но в стране есть и другие оценки нашего мнимого благополучия: https://vk.com/andrey_fursov?z=video345092636_456239 Комментарий к новости: Большая часть пути по оздоровлению банковской системы РФ уже пройдена, считает председатель ЦБ РФ

Виталина Удивительно, но многие люди верят в продажность полицейских, следователей, судей и попадаются на эту уловку. Но это не спроста, значит, система гнилая, если после стольких лет реформирования милиции, Комментарий к новости: Мошенники часто используют в своих корыстных целях убеждённость многих граждан в продажности органов правопорядка