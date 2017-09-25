Мурманская область. Арктика25.09.17 16:36
В Мурманске на улице Адмирала Лобова планируется ограничение движения всех видов транспорта
В Мурманске в связи с производством работ по прокладке электрокабеля и в целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется ограничение движения всех видов транспорта по 1/2 проезжей части по улице Адмирала Лобова в районе домов №№ 57 и 60:
— в северном направлении с 8 часов 26 сентября до 20 часов 27 сентября,
— в южном направлении с 8 часов 28 сентября до 20 часов 29 сентября.
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