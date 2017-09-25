В Мурманске на улице Адмирала Лобова планируется ограничение движения всех видов транспорта

В Мурманске в связи с производством работ по прокладке электрокабеля и в целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется ограничение движения всех видов транспорта по 1/2 проезжей части по улице Адмирала Лобова в районе домов №№ 57 и 60:

— в северном направлении с 8 часов 26 сентября до 20 часов 27 сентября,

— в южном направлении с 8 часов 28 сентября до 20 часов 29 сентября.