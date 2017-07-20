В Мурманске на улице Александра Невского планируется ограничить движение всех видов транспорта

ОднаИзМногих О том, что реальная жизнь в нашей стране не соответствует картинке из телевизора, говорят данные Росстата, который сообщает, что за первые 5 месяцев 2017 года смертность в нашей стране заметно превыси Комментарий к новости: Россия вошла в топ-5 худших стран для пенсионеров!

LaFany Это ещё цветочки, а ягодки нам приготовила Госдума, которая приняла законопроект, фактически ликвидирующий Резервный фонд путем его объединения с Фондом национального благосостояния. Бывший министр фи Комментарий к новости: Россия вошла в топ-5 худших стран для пенсионеров!