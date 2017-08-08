В Мурманске на улице Фестивальной будет ограничено движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с производством работ по прокладке электрокабеля будет ограничено движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части улицы Фестивальной (в районе дома № 2) в южном направлении с 8 часов 10 августа до 20 часов 11 августа;

– по ½ проезжей части улицы Фестивальной (в районе дома № 12) в северном направлении с 8 часов 12 августа до 20 часов 13 августа.