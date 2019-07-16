В Мурманске на улице Генерала Фролова будет ограничено движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с проведением работ по замене участка тепловой сети будет ограничено движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части улицы Генерала Фролова (в районе дома 15/55) в южном направлении с 8 часов 19 июля до 20 часов 31 июля;

– по ½ проезжей части улицы Генерала Фролова (в районе дома 15/55) в северном направлении с 8 часов 1 августа до 20 часов 15 августа.