В Мурманске на улице Георгия Седова ограничивается движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с проведением работ по прокладке электрокабеля планируется ограничить движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части улицы Георгия Седова (в районе дома № 16) в южном направлении с 08 часов 17 сентября до 20 часов 18 сентября;

– по ½ проезжей части улицы Георгия Седова (в районе дома № 16) в северном направлении с 08 часов 19 сентября до 20 часов 20 сентября.

В связи с изменением сроков производством работ по прокладке сетей водопровода планируется ограничить движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части улицы Александра Невского (в районе дома №6) в западном направлении до 20 часов 15 сентября;

– по ½ проезжей части улицы Александра Невского (в районе дома №6) в восточном направлении с 08 часов 16 сентября до 20 часов 30 сентября.