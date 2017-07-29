В Мурманске на улице Капитана Егорова будет ограничено движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с производством работ по прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации и в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение всех видов транспорта:

- с 8 часов 1 августа до 20 часов 7 августа, на 4 метра по ширине проезжей части улицы Капитана Егорова в районе дома № 37 по улице Шмидта и на 5 метров по ширине проезжей части улицы Капитана Егорова в районе дома № 6 по улице Капитана Егорова в восточном направлении;