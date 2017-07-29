Мурманская область. Арктика29.07.17 07:30
- с 8 часов 1 августа до 20 часов 7 августа, на
4 метра по ширине проезжей части улицы Капитана Егорова в районе дома № 37 по улице Шмидта и на 5 метров по ширине проезжей части улицы Капитана Егорова в районе дома № 6 по улице Капитана Егорова в восточном направлении;
- с 8 часов 5 августа до 20 часов 31 августа, на
4 метра по ширине проезжей части улицы Капитана Егорова в районе дома № 4 по улице Капитана Егорова в восточном направлении.
В Мурманске на улице Капитана Егорова будет ограничено движение всех видов транспорта
В Мурманске в связи с производством работ по прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации и в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение всех видов транспорта:
- с 8 часов 1 августа до 20 часов 7 августа, на
- с 8 часов 5 августа до 20 часов 31 августа, на
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 496 человек
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MargaritAB
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