В Мурманске на улице Маклакова будет ограничено движение всех видов транспорта

29.06.17: Сегодня депутаты Мурманской областной думы завершают свою работу и отправляются на «летние каникулы». Как ваша жизнь изменилась от работы региональных законодателей в этом году?

Стала лучше

А они работали?

Я не заметил, что что-то изменилось

Стало хуже

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