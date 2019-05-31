В Мурманске на улице Морской вводятся ограничения движения всех видов транспорта

В Мурманске в связи с производством работ по капитальному ремонту сети водоотведения планируется ограничить движение всех видов транспорта на три метра по ширине проезжей части улицы Морской (в районе дома № 1 по улице Зои Космодемьянской) в восточном направлении - с 8 часов 3 июня до 20 часов 9 июня.