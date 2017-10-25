В Мурманске на улице Новое Плато в подъезде дома выгорел подвал и квартира на первом этаже

24 октября в 16.47 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в жилом доме по адресу: г. Мурманск, ул. Новое Плато д. 19. В результате пожара в подвале подъезда сгорели стройматериалы и мусор на площади 30 м. кв., в квартире на 1-м этаже обгорел и разобран пол, входная дверь. Из подъезда спасено 15 человек. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения - 17 человек личного состава, 5 единиц техники.

А в 21.25 на пульт дежурной службы «01» поступил звонок о возгорании строения в Мурманске, на Ледокольном проезде. В результате пожара обгорела наружная обшивка деревянного строения на площади 2 кв. м. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 9 человек личного состава, 2 единицы техники.

Причины пожаров устанавливаются.