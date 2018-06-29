Мурманская область. Арктика29.06.18 16:26
В Мурманске на улице Радищева планируются ограничения движения всех видов транспорта
В Мурманске в связи с производством ремонтных работ от разворотного кольца троллейбуса маршрута № 3 до улицы Рогозерской планируются ограничения движения всех видов транспорта:
– на 3,5 метра по первой полосе от края проезжей части улицы Радищева в южном направлении с 8 часов 1 июля до 20 часов 20 июля;
– на 3,5 метра по первой полосе от осевой линии проезжей части улицы Радищева в южном направлении с 8 часов 21 июля до 20 часов 10 августа;
– на 3,5 метра по первой полосе от осевой линии проезжей части улицы Радищева в северном направлении с 8 часов 11 августа до 20 часов 20 августа;
– на 3,5 метра по первой полосе от края проезжей части улицы Радищева в северном направлении с 8 часов 21 августа до 20 часов 02 сентября.
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Последние комментарии
Местный
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Кристина
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Артем
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